The Boys, l’account Twitter “celebra” l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

The Boys

L’account Twitter di The Boys ha celebrato a modo suo l’uscita americana di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Il profilo Twitter di The Boys si è domandato se Ant-Man nel regno quantico riuscirà a raggiungere la prostata. L’account si riferisce ovviamente all’inizio della stagione 3, in cui un Super coi poteri simili a quelli di Ant-Man, cercava di dare piacere al suo compagno, solo per poi farlo esplodere dolorosamente.

Maybe in the quantum realm he’ll reach the prostate — THE BOYS (@TheBoysTV) February 18, 2023

Forse nel Regno Quantico riuscirà a raggiungere la prostata

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

