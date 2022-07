The Boys: Antony Starr diventa Patriota al New York Comic-Con

Nonostante la stagione 3 di The Boys sia conclusa da qualche settimana, i fan hanno in serbo ancora tanti meme dedicati ad Antony Starr e Patriota.

L’ultimo di questi meme vede un video ambientato durante il New York Comic-con 2021. Durante il panel tenutosi a ottobre 2021 al New York Comic-Con, Starr è stato interrotto dal suo co-protagonista Chace Crawford (Abisso). Mentre aspetta pazientemente che Crawford finisca, il video mostra la sua “frustrazione” mentre si perde nei suoi pensieri in cui Patriota frigge una folla di manifestanti con la sua vista laser. Starr ha ricondiviso il video, descrivendolo come “tutto così giusto”:

This is so so good…. pic.twitter.com/7blLTlYrju — Antony Starr (@antonystarr) July 25, 2022

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: WGTC