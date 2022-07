The Boys: Eric Kripke parla del futuro di Butcher e della stagione 4

Le riprese della stagione 4 di The Boys cominceranno a fine agosto e Eric Kripke ha parlato anche del futuro di Butcher. Se non avete ancora visto il finale della stagione 3, questa notizia potrebbe contenere degli spoiler.

In una recente intervista con Variety, lo showrunner ha parlato del destino di Butcher che, dopo aver utilizzato troppo il Temp-V ha solamente dai 12 ai 18 mesi di vita:

Sì, probabilmente darà il tutto per tutto. Sta affrontando il biglietto DeSantis. Fa parte del divertimento della stagione 4, stiamo solo cercando di capire come gestire il tempo che gli rimane. Ha così tanto da fare che non ha ancora fatto. E tutto ciò che ha cercato di fare fino a questo punto è esploso nel modo più orribile. Quello che troviamo affascinante nella domanda che ci poniamo su Butcher è: è abbastanza consapevole di sé da rendersi conto che sta causando la sua stessa fine? È abbastanza consapevole di sé per vedere se può cambiare? Queste sono alcune delle conversazioni interessanti che stiamo iniziando ad avere per la stagione 4.

Parlando poi in generale della scrittura della stagione 4, Kripke ha detto di aver già letto una sceneggiatura quasi definitiva della prima coppia di episodi:

Giusto. Non è un segreto che sto scrivendo. Iniziamo a girare a fine agosto. Sto iniziando a guardare alcune prime bozze della prima coppia di puntate. Siamo ancora nelle fasi iniziali, penso che in questo momento siamo nel mezzo dell’Episodio 3 e sto leggendo una bozza dell’Episodio 1. E anche in quella fase, c’è qualche pesante riscrittura e siamo ancora lì a capire tutto. Ma è super interessante, divertente e davvero, davvero emotivamente ricco. Probabilmente emotivamente complicato come non lo abbiamo mai fatto. Finora, questo è stato il mio grande pregio. Tutti stanno davvero affrontando i loro problemi principali in un modo piuttosto entusiasmante, sarà una stagione molto guidata dai personaggi.