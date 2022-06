The Boys: Chace Crawford ha rischiato di essere bandito dagli acquari americani

La stagione 3 di The Boys sta mettendo alla prova l’amore per i pesci, e in particolare per i polpi, di Chace Crawford.

Dopo aver divorato il suo amico Timothy nell’episodio 3, Abisso ha un momento di passione con un altro polpo durante Eroegasmo, nell’episodio 6. Secondo l’attore, queste continue scene potrebbero portarlo a venire bandito dagli acquari degli Stati Uniti.

L’attore ha spiegato che, se dovesse succedere, ha già pronta un’arringa difensiva:

Ora non posso più entrare in acquario senza sentire così tante grida. Voglio dire, posso capire perché dovrebbero bandirmi. Kripke mi ha spiegato come funziona scientificamente, come il polpo… è così assurdo…È come un becco. Non è un vero buco… Non puoi davvero farlo, quindi mi difenderei raccontando questo per tornare negli acquari.

L’attore ha poi raccontato di come è stata realizzata la scena, utilizzando un animatronic di circa 18 kg.

Sì, era un animatronic della morte da 18 kg. Ce n’era uno che mi è stato appeso al collo. Bene, uno di loro era piuttosto pesante mentre mangiare Timothy era solo un paio di semplici azioni diverse. C’erano un paio di persone sedute sotto di me e mi hanno attaccato quattro pezzi di scotch in faccia.

Le prime sei puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

