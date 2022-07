The Boys: lo showrunner Eric Kripke conferma che ci sarà un crossover con lo spinoff Varsity

La stagione 3 di The Boys ha gettato le basi per un crossover con lo spinoff intitolato The Boys: Varsity, come ha confermato lo showrunner Eric Kripke.

In un’intervista rilasciata a Deadline, lo sceneggiatore e produttore ha spiegato:

C’è decisamente un crossover e stiamo facendo il nostro meglio per disegnare un universo che vede alcune tematiche e storie della terza stagione passare nella prima stagione di Varsity.

Krikpe ha quindi aggiunto:

In quella stagione c’è in sottofondo la campagna presidenziale e ci sono certamente cose che stanno accadendo in quella scuola che sono in reazione all stagione 3 di The Boys. C’è Soldatino eccetera, ma anche nuove storie che stanno accadendo in quella stagione dello spinoff che riprenderemo e porteremo nella quarta stagione dello show originale.

Lo showrunner, parlando della nuova serie, ha sottolineato:

Si tratta di un angolo davvero diverso del mondo e affronta questioni e temi diversi, ma è stato interessante. Devo dare molto merito a Kevin Feige perché ora ci stiamo immergendo nel tentativo di costruire un universo e stiamo provando a farlo nel migliore dei modi… Mantenere il controllo su uno show è già abbastanza difficile, ma farlo con due e assicurarsi che entrambi intrattengano… Ha aggiunto un nuovo livello a tutto questo.

Che ne pensate del crossover tra The Boys e lo spinoff Varsity? Lasciate un commento!

La serie ha come showrunner Michele Fazekas e Tara Butters e sarà un progetto irriverente e vietato ai minori sulle vite di un gruppo di giovani Supes che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali mentre cercano di ottenere i contratti migliori nelle città migliori. Il progetto viene descritto come un mix di show ambientato al college e Hunger Games, che possiede inoltre il cuore, l’approccio satirico ed esplicito di The Boys.

Potete rimanere aggiornati sulla serie The Boys grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline