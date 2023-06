Erin Moriarty ha dichiarato cosa possiamo aspettarci dalla stagione 4 di The Boys, in arrivo prossimamente su Prime Video.

Intervistata da Collider. l’interprete di Starlight ha anticipato che nella quarta stagione potrebbe succedere di tutto:

Direi, solo in generale, alla fine della prossima stagione, non sembra che le cose crescano arbitrariamente. Il modo in cui cresce la trama è meritato e così soddisfacente. Non posso entrare nei dettagli, altrimenti i cecchini di Amazon mi sparerebbero. Sbucherebbero dagli alberi. Ma tutto può succedere in quell’universo. Questa è la cosa che volevo dirvi. Praticamente tutto può succedere, e direi solo che potrebbe accadere qualsiasi cosa.