Laz Alonso, il Latte Materno di The Boys, ha concesso una lunga intervista in cui racconta l’esperienza della stagione 3 della serie tv, parlando nello specifico del passato del suo personaggio, del conflitto con Butcher e, ovviamente, di Eroegasmo.

L’attore ha cominciato parlando della scelta di raccontare il passato di Latte Materno, solamente accennato nelle prime due stagioni:

È come essere un bambino in un negozio di caramelle, quando hai un cast così ampio e hai così tanto tempo sullo schermo dedicato a colmare davvero molte lacune sul tuo personaggio e sui suoi retroscena. Il personaggio aveva sicuramente dei fan nella prima e nella seconda stagione, ma gli stessi avevano anche molte domande su Twitter. Li sentivi sempre chiedere: ‘Beh, perché LM dovrebbe farlo? Perché non ci parlano di LM?’ Cose del genere, ed è davvero bello poter rispondere a molte di quelle domande a cui una volta non potevi dare risposta. Ora le persone capiscono il vero retroscena e cosa lo fa combattere.

Parlando della crisi con Butcher, Alonso ha detto che non vede LM come futuro leader dei The Boys, ma qualcosa tra i due si è definitivamente rotto:

Se il rapporto non è stato danneggiato in modo permanente, è sicuramente rotto al punto da poter essere danneggiato in modo permanente. Sarà interessante vedere come andranno avanti, perché Butcher ha rotto un ideale legame di fiducia. Questi ragazzi erano migliori amici. Entrambi conoscevano i retroscena l’uno dell’altro, entrambi conoscevano i punti di forza e di debolezza l’uno dell’altro e conoscevano i demoni l’uno dell’altro. Quello che ha fatto Butcher mentendo a LM e alleandosi di nascosto con la sua nemesi per la sua vendetta personale, è qualcosa che dovranno affrontare. Non è qualcosa su cui potranno semplicemente sorvolare. Quindi posso immaginare che la stagione 4 affronterà probabilmente la mancanza di fiducia con Butcher e che i Boys metteranno in discussione anche la sua leadership.

Infine, parlando di Eroegasmo, l’attore ha dichiarato che molte parti sono state tagliate, come alcune battute improvvisate con Erin Moriarty:

Quell’episodio era pieno di un sacco di momenti folli che, fino ad oggi, sarebbero fin troppi da menzionare. Ma penso alla scena con Salsiccia dell’amore, i fuori scena sono stati follemente esilaranti. E nel momento in cui hanno urlato “Taglia!” l’intero set è scoppiato a ridere. Quindi sarebbe bello vedere un giorno quei fuoriscena. Oh sì, ho assolutamente improvvisato in alcuni momenti. È da lì che molte delle cose sono dovute all’improvvisazione, perché questi due ragazzi hanno una tale storia insieme di cui il personaggio di Annie non era a conoscenza. Quindi quel momento in cui si sono ricollegati, è stato piuttosto divertente. Quando Annie stava descrivendo la capacità di LM di soddisfarla, oralmente, mimavo parte di quell’umorismo fisico che stavo facendo, e ti lascio immaginare come fosse. Erano tutti a terra dal ridere. Ci sono stati molti movimenti della lingua durante quella scena.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: TV Line