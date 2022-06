Eric Kripke ha ricoperto il ruolo di showrunner durante le prime cinque stagioni di Supernatural e successivamente si è occupato della serie di successo di Prime Video, The Boys. Il filmmaker si è riunito con Jensen Ackles per la terza stagione (in cui l’attore interpreta Soldier Boy) e si vociferava della possibilità di vedere nello show anche Jeffrey Dean Morgan.

Come sicuramente ricorderete, la star di The Walking Dead ha partecipato anche a Supernatural, interpretando il padre di Sam e Dean Winchester.

Parlando con E! News, Kripke ha rivelato che, dopo che Morgan non ha potuto partecipare alla stagione in corso di The Boys, ora sono in corso trattative per portarlo nella stagione 4, recentemente confermata. “Jeffrey Dean Morgan è un superfan di [The Boys], quindi io e lui stiamo parlando“, ha confermato lo showrunner.

“Stiamo cercando di trovare una soluzione per la quarta stagione. Non c’è ancora nulla di definitivo, ma io e lui stiamo chiacchierando e messaggiando per vedere se riusciamo a far funzionare la cosa con i suoi impegni. Quindi, restate sintonizzati in merito“.

A quanto pare però, Kripke potrebbe cercare di assicurarsi un altro attore di Supernatural per la serie R-Rated. “Metterei Jared [Padalecki] nello show in un batter d’occhio”, ha detto Kripke. “Voglio dire, è molto impegnato con il suo impero ad Austin, ma se fosse disposto a mettersi in gioco, lo metterei nello show in un secondo“.

L’unico problema è che l’attore è impegnato sul set di Walker per The CW, ma sarebbe entusiasmante per i fan di Supernatural rivedere tutti e tre gli attori condividere nuovamente lo schermo.

Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.