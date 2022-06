Nell’episodio 4 della stagione 3 di The Boys, Kimiko è protagonista di una lotta a colpi di dildo, nella maniera più sanguinolenta possibile.

In una recente intervista con Variety, Karen Fukuhara ha svelato i segreti e i retroscena della lotta coi dildo:

L’ho adorato. Chi riesce a fare qualcosa del genere nella sua carriera? È stato proprio un modo divertente per incorporare quell'”arma” nelle scene di combattimento di Kimiko. Ad essere onesti, è tutto divertimento ed è esilarante, ma le prove hanno richiesto molto tempo. I due dildo somigliavano a dei bastoncini di kali, una forma di arti marziali. C’è un’intera sequenza in queste mosse e non le avevo mai fatte prima. È stato molto divertente da imparare e in questa stagione abbiamo avuto un fantastico coordinatore degli stunt. Ho avuto una fantastica controfigura che mi ha insegnato tutte le mosse più pazze. C’è una parte nella lotta con il dildo in cui ho colpito accidentalmente la testa dello stuntman con uno di quegli affari, e mi sono sentita in colpa e gli dissi “Mi dispiace così tanto, stai bene?” perché era la sua povera testa. Era assolutamente tranquillo e mi rispose, “No, non ha fatto male affatto”. Inoltre, vi svelo un fatto divertente, tutti i dildo hanno dei nomi.