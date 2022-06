Patriota è uno dei personaggi più importanti di The Boys, e sarà probabilmente legato al climax dell’intera serie.

In una recente intervista con WGA, Eric Kripke ha svelato che la serie evolve con Patriota, e quindi il climax coinciderà con un evento apocalittico causato dall’eroe:

Kripke ha aggiunto che lui e il team degli sceneggiatori stanno già iniziando a gettare le basi per muoversi in quella direzione nelle prossime stagioni.

Quindi allora la domanda, quando torni a scrivere, è: quali sono i guardrail che gli impediscono di distruggere tutto? Chi è lui come persona? Quali sono le cose di cui ha bisogno? E poi come possiamo staccarle lentamente da lui una dopo l’altra, dopo l’altra?

Kripke ha concluso che la cosa più importante non è tanto lo sviluppo del personaggio quanto la decostruzione, dato che stanno lentamente riducendo Patriota a un sociopatico che sembra essere invincibile.

Quindi non si sta evolvendo tanto quanto si sta de-evolvendo. In questo momento, ha ancora bisogno di amore. Ha ancora bisogno dell’adorazione dei fan e dell’approvazione e dell’amore di suo figlio. Ci sono tutte queste cose che richiede che, se fosse diventato un vero mostro, non avrebbe. Quindi trascorriamo tutte le stagioni insegnandogli che non ha bisogno di quelle cose una dopo l’altra, dopo l’altra. E poi, quando finalmente si rende conto che non vuole l’amore o l’approvazione di nessuno, allora, ovviamente, è lì che inizierà il grande gioco finale.