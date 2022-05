tornerà prossimamente con gli episodi dellae online è stata condivisa una nuovadei protagonisti.

L’immagine, che potete vedere qui sotto, mostra Butcher, MM. Frenchie e Kimko e ricorda l’appuntamento per il 3 giugno.

Nei nuovi episodi Frenchie, secondo Tomer Capone, dovrà presto affrontare i suoi demoni interiori e capire che ruolo ha nel gruppo di The Boys. Quando la situazione gli sfuggirà di mano il personaggio dovrà affrontare molte situazioni complicate.

Kimiko, invece, secondo Karen Fukuhara sarà finalmente in grado di capire cosa apprezza e cosa no, de chi è realmente oltre la violenza e le uccisioni.

Che ne pensate della nuova foto dei protagonisti della stagione 3 di The Boys? Lasciate un commento!

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distruita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter