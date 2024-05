The Boys ha ottenuto il rinnovo per la stagione 5 da parte di Amazon Prime Video, ancora prima del debutto della quarta che avverrà il 13 giugno in streaming.

La serie tornerà tra qualche settimana sugli schermi con i primi tre episodi degli otto prodotti, che verranno distribuiti settimanalmente fino al season finale in arrivo il 18 luglio.

Nel cast ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.

Eric Kripke è showrunner di The Boys, oltre a esserne produttore insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin e Jason Netter, e ai creatori del fumetto Garth Ennis e Darick Robertson.

Lo show ha dato vita anche allo spinoff animato The Boys Presents: Diabolical, a quello live-action Gen V, e a un progetto ambientato in Messico ancora in fase di sviluppo.

Vernon Sanders, a capo di Amazon MGM Studios, ha sottolineato che The Boys continua a coinvolgere ed entusiasmare gli spettatori di tutto il mondo stagione dopo stagione, sottolineando quanto si è orgogliosi del fatto che sia diventata un franchise globale e felici del fatto che Eric Kripke e il team creativo hanno ancora altre storie da raccontare per i fan leali.

Kripke ha invece sottolineato:

The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che io abbia mai avuto. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali che esplodono, anche se non in quell’ordine. Il cast e la troupe sono profondamente grati nei confronti di Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l’opportunità di raccontare questa storia per un’altra stagione. Il mio unico problema è che, visto che questa annata promette di essere libera da ogni conflitto o disinformazione, non siamo certi di cosa scriveremo.

Che ne pensate? Siete felici del rinnovo di The Boys per la stagione 5?

Fonte: Variety

