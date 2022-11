The Boys, Seth Rogen sullo spinoff Gen V: “La serie è completamente folle”

The Boys

Le riprese di Gen V, spinoff della serie The Boys, si sono concluse nel mese di settembre e Seth Rogen ha condiviso le sue prime impressioni sul progetto.

In un’intervista rilasciata a Collider, il produttore del progetto con al centro gli studenti della Godolkin University School of Crimefighting gestita dalla Vought International, ha dichiarato:

Ho iniziato a vederne degli episodi ed è completamente folle. Semplicemente la combinazione dei supereroi in un ambiente del college, in un mondo vietato ai minori incredibilmente sovversivo, è incredibile.

Rogen ha aggiunto:

Ci sono parti di quello show in cui io ed Evan Godlberg, mentre stiamo guardando il montaggio delle sequenze, reagiamo dicendo ‘O mio dio, cosa stanno facendo lì?’.

Lo spinoff viene descritto come una serie irriverente, vietata ai minori e che esplora le vite dei Supes in piena crisi ormonale e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nel migliori città.

Oltre a Charlie Broadway e Chance Perdomo, “Gen V” vede protagonisti Jaz Sinclair, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner e i produttori esecutivi di “Gen V”. I produttori esecutivi includono Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr. Brant Engelstein è co-produttore esecutivo.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Fonte: Collider