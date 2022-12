The Boys: e se la serie tv avesse una sigla anni ’90?

The Boys

Prime Video ha pubblicato un divertente video in cui immagina una sigla da sitcom anni 90 per The Boys.

Nel video, che potete vedere qui sotto, l’intero cast è protagonista di un montaggio video fuorviante in cui le scene violente sembrano gag, adatto per l’appunto a una sitcom anni ’90.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Cosa ne pensate dell’ipotetica sigla da sitcom anni ’90 per The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter