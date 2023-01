The Boys: Starlight avrà la sua vendetta nella stagione 4

The Boys

Nella stagione 4 di The Boys Starlight scenderà in campo al fianco di Butcher e Hughie, intenzionata a ottenere la sua vendetta.

Erin Moriarty, che interpreta proprio Annie /Starlight nella serie tv, ha pubblicato una foto del set descrivendola come l’inizio dell’Eradella Vendetta del suo personaggio. L’ex membro dei Sette ha un conto aperto con Patriota e con la Vought, e la potremo vedere in azione al fianco dei suoi nuovi alleati.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Cosa vi aspettate da Starlight nella stagione 4 di The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book