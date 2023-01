The Boys: un attore svela le prime indiscrezioni sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan

The Boys di Prime Video è tornata l’anno scorso con una nuova stagione che ha entusiasmato i fan di tutto il mondo alzando ancora di più la posta in gioco. Nel corso della terza stagione è stata presentata al pubblico una vecchia squadra di supereroi Vought chiamata Payback e il suo leader Soldier Boy (Jensen Ackles). Ora, con la stagione 4 attualmente in fase di sviluppo, un gruppo di nuovi membri del cast si è unito alla serie, tra cui niente di meno che Jeffrey Dean Morgan (Supernatural, The Walking Dead).

A fine novembre, l’attore aveva ricevuto lo script della stagione 4 di The Boys, come ha rivelato ai tempi con un post su Instagram.

Dopo anni di tentativi non andati a buon fine, Eric Kripke, showrunner della serie Amazon e creatore di Supernatural, è infatti riuscito a ottenere la partecipazione dell’attore. Per ora, tuttavia, non sono emerse indiscrezioni sul ruolo che lo sceneggiatore ha affidato all’amico. Alcuni membri del cast sono stati tenuti all’oscuro riguardo al personaggio che interpreterà, ma sembra che un attore della serie abbia dato qualche informazione sul ruolo misterioso di Morgan. In una nuova intervista con The Movie Dweeb, la star di The Boys Nathan Mitchell, che interpreta Black Noir, ha rivelato alcune nuove informazioni sul nuovo personaggio “cazzuto” di Morgan.

“Direi che il suo segno zodiacale è ‘cazzuto’, e il suo segno lunare è ‘non vuoi nemmeno saperlo‘”. Mitchell ha detto scherzando. “Non so quanto si possa rivelare su questo personaggio, ma credo che la cosa bella di questo show sia che andiamo sempre in direzioni diverse e vi mostriamo trame differenti e personaggi diversi in modi che non vi aspettereste, quindi penso che Jeffrey Dean Morgan avrà un ruolo che rimarrà con i fan per molto tempo“.

Tutti gli episodi di The Boys sono ora in streaming in esclusiva su Prime Video. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulla quarta stagione.

