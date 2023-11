La creatrice di The Buccaneers ha parlato dei paragoni con Bridgerton, spiegando perché la situazione non le crea problemi.

Katherine Jakeways, intervistata da Entertainment Weekly, ha commentato le possibili reazioni all’adattamento del romanzo di Edith Wharton realizzato per Apple TV+ spiegando:

Il paragone con Bridgerton è assolutamente valido ed è inevitabile. Non è mai stato ‘Oh, proviamo e facciamo qualcosa come Bridgerton’. Ma, ovviamente, ne eravamo consapevoli e abbiamo ammirato così tanto di quello che hanno fatto.

Jakeways ha aggiunto:

Ma il tentativo di rendere moderni i drammi in costume è stato fatto negli ultimi anni e sarebbe stato come abbiamo sempre voluto farlo. Il modo in cui Edith Wharton ha scritto il romanzo era legato al renderlo moderno ed è realmente inserito nella storia di The Buccaneers.