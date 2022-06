Due attori della serie The Chosen One, Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar, sono morti nella giornata di giovedì durante le riprese del progetto Netflix e altri sei membri del cast e della troupe sono rimasti feriti a causa di un incidente automobilistico.

Secondo quanto riportato da The Washington Post, il camioncino della produzione ha avuto un incidente mentre era in viaggio vicino a Mulege, sulla penisola della Baja Carlifornia Sur.

La troupe stava lavorando nell’area di Santa Rosalia quando il van è uscito di strada in un’area del deserto e si è ribaltato. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli del tragico evento.

The Chosen One è la serie tratta dal fumetto di Mark Millar e dall’artista Peter Gross intitolato American Jesus. Al centro della storia c’è un dodicenne che scopre di essere Gesù Cristo, tornato sulla terra, per salvare l’umanità.

Le riprese erano iniziate nel mese di aprile. Everardo Gout e Leopoldo Gout sono co-showrunner della serie che fa parte dei titoli previsti dall’accordo stretto da Millar con Netflix nel 2017.

Fonte: ComicBook