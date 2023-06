Il “nuovo” palinsesto di The CW, in continua evoluzione, offrirà ora una nuova casa negli Stati Uniti a The Chosen, una serie drama sulla storia di Gesù. Come ormai già saprete, il network americano ha cambiato proprietà, infatti Il 15 agosto 2022 è stata annunciata la vendita del 75% della società a Nexstar Media Group (Warner e Paramount rimarranno azioniste di minoranza con il 12,5% a testa). Questo sta portando la società a fare dei drastici tagli nel budget, riducendo all’osso le produzioni originali o le commissioni (come la cancellazione di The Winchester).

Creata dal creatore, regista e produttore Dallas Jenkins e ambientata sullo sfondo dell’oppressione ebraica nell’Israele del primo secolo, la serie evento che sarà composta in totale da sette stagioni – che finora è stata disponibile in DVD, nel servizio di abbonamento VidAngel degli Angel Studios e attualmente su BYUtv, Peacock e Netflix – promette “uno sguardo autentico e intimo sulla vita e sugli insegnamenti rivoluzionari di Gesù”.

Ascolta il nostro podcast: The CW per come la conoscevamo non esiste più

Finora sono state prodotte tre stagioni e una quarta è in corso, con Jonathan Roumie che interpreta Gesù. Da notare che Yasmine al-Bustami di NCIS: Hawai’i, da metà della prima stagione, è co-protagonista nel ruolo di Rahmah, una viticoltrice che diventa una delle donne che aiutano Gesù nella sua missione.

“The Chosen si basa sulla più grande IP di tutti i tempi ed è davvero una serie unica nel suo genere che racconta questa storia storicamente significativa in modo accattivante, drammatico e di qualità“, ha dichiarato in un comunicato il presidente di The CW entertainment Brad Schwartz. “Questa serie ha già creato una profonda connessione con gli spettatori di tutto il mondo e The CW espanderà ulteriormente il suo pubblico“.

Sviluppata originariamente come progetto di crowdsourcing sull’app degli Angel Studios, The Chosen ha raggiunto oltre 110 milioni di spettatori in 175 paesi del mondo e si prevede di renderla disponibile in 600 lingue.

Nel 2021, Fathom Events ha stretto una partnership per portare al cinema The Chosen. Il primo evento è stato uno speciale natalizio intitolato “Christmas with The Chosen: The Messengers”, che è stato proiettato in 1.700 cinema il 1° dicembre 2021. Ha incassato 13,5 milioni di dollari con un milione di biglietti venduti, stabilendo un record per Fathom Events e contribuì a riportare il pubblico al cinema. I primi due episodi della terza stagione sono stati proiettati nei cinema prima della trasmissione in streaming in più di 2.000 schermi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda, incassando oltre 10 milioni di dollari nel primo weekend e superando diversi film di Hollywood.

Quando Jenkins ha annunciato le vendite dei biglietti durante una live per gli ultimi due episodi della terza stagione, la domanda che ne è seguita ha inizialmente mandato in crash il sito web di Fathom Events. Il finale è stato proiettato nei cinema il 2 febbraio 2023 ed è stato al primo posto al botteghino con 1,67 milioni di dollari.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Deadline