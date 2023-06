Peacock ha condiviso le prime foto della serie prequel The Continental, in arrivo sugli schermi internazionali nel settembre 2023.

Nel progetto prequel di John Wick si potranno conoscere meglio alcuni personagi come Winston e Charon, oltre a scoprire in che modo il famoso albergo è diventato l’epicentro del franchise.

Il produttore Basil Iwanyk, in un comunicato, ha dichiarato:

I quattro film di Wick si svolgono nel corso di tre mesi. John sta inseguendo o venendo inseguito. Non c’è stato tempo per repirare, permettere agli spettatori di addentrarsi nel mondo e nei suoi personaggi. Nel nostro show, The Continental, abbiamo finalmente lo spazio per esplorare questi personaggi, come sono diventati chi sono e come The Continental è diventato al centro di questo mondo. Unite a quell’elemento l’introduzione di nuovi personaggi che sono coinvolgenti come qualsiasi altro elemento dell’universo di John Wick, un’azione che è folle e inventiva. Easter egg che entusiasmeranno i fan di Wick. E quello che amo di più: una visione della New York degli anni ’70 che incarna i motivi per cui è conosciuta la serie: il fatto che sia sexy e uno stile viscerale. Questo show non avrà paragoni.