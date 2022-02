Nel cast della serie evento, prequel della saga cinematografica dicomposta da tre parti, ci sarà anche. La star diè uno dei nuovi arrivi annunciati nelle ultime ore dalla produzione che comprendono anche Ray McKinnon (Rectify), Adam Shapiro (Never Have I Ever), Mark Musashi (Fear the Walking Dead), e Marina Mazepa (Malignant).Il progetto è un adattamento del franchise cinematografico di grande successo della Lionsgate John Wick, in arrivo su STARZ negli Stati Uniti e su STARZPLAY in Europa, America Latina e Giappone.

Katie avrà la parte della Giudicatrice, apparsa sul grande schermo in John Wick 3 – Parabellum interpretata da Asia Kate Dillon. Il fatto che lo show sia ambientato negli anni ’70 fa quindi intendere che la Giudicatrice sia un titolo che viene assegnato a varie persone nel corso degli anni.

McKinnon e Shapiro interpreteranno Jenkins e Lemmy, mentre Musashi e Mazepa saranno gli assassini di High Table soprannominati Hansel e Gretel.

The Continental esplorerà le origini del Continental – hotel per assassini – fulcro del mondo di John Wick, attraverso lo sguardo e le azioni di un giovane Winston Scott. Mentre viene trascinato nella New York infernale del 1975, dove affronta un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, Winston segue un percorso letale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo straziante di impossessarsi dell’iconico hotel, punto d’incontro dei criminali più pericolosi del mondo.

I produttori esecutivi Greg Coolidge (Wayne, Poliziotto in prova) e Kirk Ward (The Turkey Bowl, Wayne) sono autori e showrunner. Il produttore esecutivo Albert Hughes (The Good Lord Bird – La storia di John Brown, Codice Genesi) dirigerà il primo e il terzo episodio ed è produttore esecutivo di tutti e tre; Charlotte Brändström (Il Signore degli Anelli, The Witcher) dirigerà il secondo episodio; Basil Iwanyk ed Erica Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger della Thunder Road Pictures saranno anche produttori esecutivi.

Attingendo agli sforzi collaborativi delle piattaforme cinematografiche, televisive e STARZ di Lionsgate, The Continental contribuisce alla crescita di una saga che ha già generato tre film di successo, che hanno incassato quasi 584,2 milioni di dollari al botteghino mondiale, e un celebre gioco da dispositivo mobile. John Wick 4 è attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone.

Che ne pensate dell’arrivo di Katie McGrath nel cast di The Continental? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook