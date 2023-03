Eleanor Tomlinson e Sam Heughan saranno i protagonisti della serie The Couple Next Door, prodotta da Starz e Channel 4.

Le riprese sono iniziate nella città di Leeds e in Belgio ed è prevista la realizzazione di sei puntate.

Al centro della trama ci saranno Evie (Tomlinson) e Pete (Alfred Enoch), che si trasferiscono in un quartiere abitato da persone benestanti e si ritrovano in un mondo all’insegna di ansia per il proprio status e continui cambiamenti. I due stringono amicizia con la coppia che vive accanto a loro, il poliziotto Danny (Heughan) e sua moglie, l’istruttrice di yoga Becka (Jessica De Gouw). Dopo che Danny ed Evie si scambiano un bacio pieno di passione, nel loro futuro c’è più di un problema.

The Couple Next Door viene descritta dai produttori come un dramma psicologico che esplora la claustrofobia mortificante dei quartieri periferici e le conseguenze della scelta di ricorrere i propri desideri più oscuri.

David Allison (Marcella) si occuperà della sceneggiatura del progetto che è ispirato alla serie olandese New Neighbours.

La regia è stata affidata a Dries Vos, mentre nel team della produzione ci saranno anche Jo McGrath, Walter Iuzzolino e Alison Kee.

Che ne pensate della serie The Couple Next Door con star Sam Heughan ed Eleanor Tomlinson? Seguirete il progetto?

Fonte: Deadline