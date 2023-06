Nella serie The Crowded Room l’attrice Emmy Rossum ha il ruolo della madre del personaggio interpretato da Tom Holland, nonostante una differenza di età di soli 10 anni.

L’attrice, presentando il progetto in arrivo su Apple TV+ il 9 giugno, ha ora commentato la scelta compiuta dai produttori durante la fase di casting.

Emmy, intervistata da Entertainment Tonight, ha sottolineato:

Ha senso quando si legge la sceneggiatura. Candy è una madre super giovane, è quasi lei stessa una bambina quando rimane incinta a 16 anni. La si vede passare dai 25 ai 35 anni, e il mio personaggio è in realtà più giovane rispetto alla mia età attuale.

Rossum ha infatti 36 anni, solo 10 in più rispetto a Holland che ne ha 27. L’attrice ha però ribadito che la differenza di età non l’ha particolarmente colpita, apprezzando invece il legame emotivo portato sugli schermi:

Mi ha colpito il rapporto tra madre e figlio, la loro vicinanza e tutto quello che stanno affrontando.

Che ne pensate della differenza di età di soli 10 anni tra Emmy Rossum e Tom Holland, star di The Crowded Room?

La serie segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Oltre a Holland, Seyfried e Rossum, la serie è interpretata da Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

The Crowded Room è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency. Akiva Goldsman è produttore esecutivo attraverso la sua Weed Road Productions. La serie è prodotta anche da Alexandra Milchan per EMJAG Productions e da Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. Kornel Mundruczo, anch’egli produttore esecutivo, ha diretto diversi episodi, tra cui l’episodio pilota.

Fonte: Entertainment Tonight