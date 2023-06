Tom Holland ha parlato del personaggio di Danny Sullivan, protagonista The Crowded Room, in arrivo su Apple TV+ questo venerdì.

L’attore ha parlato di come è stato rimanere nei panni di Danny Sullivan per dieci mesi:

Nella mia carriera, mi sono sempre sentito come se fossi stato molto bravo a lasciare il lavoro sul set, e per la prima volta con The Crowded Room ha davvero iniziato a invadere la mia vita personale. E penso che una grande ragione per questo sia quando fai un film, ci vogliono solo quattro mesi, ed è ciò che viene considerato un film lungo. Ma con The Crowded Room, sono 10 mesi che interpretavo questo personaggio, giorno dopo giorno. Mi sono davvero ritrovato a trasformarmi in lui in certi momenti e ovviamente avevo quella pettinatura pazzesca. Tornavo a casa dal lavoro e mi vedevo allo specchio e vedevo lui. Quindi ci è voluto un po’ per capire come metterlo a letto e svegliare Tom e andare avanti con la mia vita ed essere me stesso. Ma poi l’ho capito ed ero molto felice e in salute.

Parlando di come la sua ex co-protagonista e fidanzata di Spider-Man Zendaya lo abbia aiutato nel processo, Holland ha aggiunto:

E ho anche avuto la frangetta. Benedetta Zendaya, ha avuto molto da sopportare, con me che sembravo così per 10 mesi, è stato duro. Non mi piace che i miei capelli siano così scuri. Mi piace molto il modo in cui i miei capelli sono come quelli di mia madre, un po’ rossi. Sì, è stata dura. Quella era una parte dello show che non mi mancherà di sicuro.

Interpretata da un cast corale guidato dallo stesso Holland, da Amanda Seyfried ed Emmy Rossum, The Crowded Room farà il suo debutto il 9 giugno su Apple TV+ con i primi tre dei dieci episodi totali seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 28 luglio.

La serie segue le vicende di Danny Sullivan (Tom Holland), un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso una serie di interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin (Amanda Seyfried), la storia della vita di Danny si dipana rivelando elementi del misterioso passato che lo ha plasmato e colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita.

Oltre a Holland, Seyfried e Rossum, la serie è interpretata da Sasha Lane, Will Chase e Lior Raz insieme alle guest star Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski e Zachary Golinger.

The Crowded Room è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency. Akiva Goldsman è produttore esecutivo attraverso la sua Weed Road Productions. La serie è prodotta anche da Alexandra Milchan per EMJAG Productions e da Arnon Milchan, Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency. Kornel Mundruczo, anch’egli produttore esecutivo, ha diretto diversi episodi, tra cui l’episodio pilota.

