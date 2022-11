The Crown 5: Dominic West svela che girare una delle scene di Diana e Carlo era come uno spettacolo teatrale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dominic West ha svelato che girare una delle ultime scene della stagione 5 di The Crown con al centro Carlo e Diana è stata un’esperienza paragonabile a uno spettacolo teatrale.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete ultimato la visione della stagione su Netflix e non volete anticipazioni.

L’interprete dell’erede al trono ha raccontato:

Poter avere improvvisamente la possibilità di recitare in uno spettacolo teatrale di un atto scritto da Peter Morgan, che è un bravissimo commediografo, è un vero lusso in televisione. Di solito le scene durano pochi secondi e questa invece aveva una durata di 15 minuti, quasi 20. Ed è stato un vero lusso e in più abbiamo avuto il tempo di provarla e girarla. Penso di aver avuto tre giorni per girarla.

Nella sequenza Carlo e Diana, dopo il loro divorzio, si ritrovano nella cucina di Kensington Palace dove parlano apertamente del matrimonio, della pressione causata dalla monarchia e di Camilla. La sequenza, ovviamente, non si basa su fatti, ma immagina quello che potrebbe essere accaduto in privato:

Era grandiosa perché è quello che fa meglio The Crown, ovvero riempire i vuoti nella narrazione di cui non conosciamo i dettagli. Questo incidente probabilmente non è mai accaduto, ma avevamo bisogno di capire cosa successo a questa coppia incredibilmente famosa che ha avuto il matrimonio più famoso di sempre, questo evento da favola che è finito con un divorzio, per avere una conclusione a quella storia. Vogliamo vedere come si è conclusa tra di loro prima che lei morisse tragicamente.

Dominic ha inoltre sottolineato che la scene era scritta meravigliosa ed è stata una vera gioia poterla portare in vita.

