Elizabeth Debicki ha ammesso che era preoccupata prima di leggere gli script della stagione 6 di The Crown.

I primi quattro episodi seguono infatti la nascita del suo legame con Dodi Al-Fayed (Khaild Abdalla) e il tragico incidente in cui hanno perso la vita a Parigi nel 1997.

L’attrice ha spiegato a EW:

Sarò realmente onesta, ero nervosa nel leggere gli script perché sapevo che il mio compito era portare in vita la storia. C’era questa preoccupazione. Pensi: ‘Per favore, per favore, per favore, non lasciate che sia la storia’, ma si sa che si racconterà quella storia. Si tratta di un’esperienza piuttosto insolita. Ho letto gli episodi dall’uno al quattro in un’unica volta, davvero velocemente. Ero realmente, realmente devastata alla fine. Mi ha davvero emozionata, mi sono commossa solo a pensarci, e ne ho in un certo sentito il peso.

Elizabeth ha aggiunto:

Commentando le scene degli inseguimenti dei paparazzi a Parigi, l’interprete di Diana ha spiegato:

L’ho trovato davvero straziante. Essere inseguita in quel modo ti fa sentire incredibilmente intrappolata, incredibilmente prosciugata. Dopo un po’, penso che io e Khalid ci sentissimo come in una specie di ruota per criceti all’insegna dell’energia adrenalinica da cui non potevamo fuggire. C’è un punto nel realizzare queste sequenze in cui ti senti come in un percorso in stile Ricomincio da capo in cui una macchina si ferma e le persone battono sui finestrini e devi gestire la situazione, ed è stato realmente difficile. Per me, per quanto riguarda la recitazione, mi sono affidata alla mia esperienza e mi sono concessa in un certo senso di smettere di recitare e semplicemente reagire a quello che stava accadendo. Mi ha aiutata a capire l’intensità di quella situazione e quanto fosse insopportabile, di come diventano preziosi il silenzio e la privacy.