Bertie Carvel è solo l’ultimo di una lunga scia di attori che nel corso degli anni hanno interpretato l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Prima di lui ci sono stati Damien Lewis, Robert Lindsay, Toby Stephens, James Larkin, Ioan Gruffudd, Stephen Mangan, Harry Enfield, Pierce Brosnan e Michael Sheen. Per Carvel l’occasione è arrivata nell’ultima stagione di The Crown.

The Hollywood Reporter ha chiesto a Carvel come è stato interpretare Blair, soprattutto a confronto con gli altri attori.

Ovviamente mi piace pensare che ho portato qualcosa di nuovo al personaggio. Non sapevo come fosse la storia quando ho firmato. Ho semplicemente detto sì perché The Crown è uno show grandioso e sembrava una buona parte. Ho interpretato un po’ di persone reali quindi penso di aver abbastanza sicurezza nel sapere come approcciare la parte.