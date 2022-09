The Crown: scelti gli attori per i ruoli di William e Kate nella stagione 6

Netflix ha trovato gli interpreti di William e Kate per la stagione 6 di The Crown.

I due attori Rufus Kampa e Ed McVey porteranno sugli schermi il principe britannico, mentre l’esordiente Meg Bellamy avrà il ruolo di Catherine Middleton.

Kampa, che ha lavorato a lungo a teatro nonostante sia ancora molto giovane, apparirà in alcuni episodi in cui verrà mostrato il modo in cui la famiglia reale ha reagito alla morte di Diana, la madre di William, nell’estate del 1997. McVey sarà invece il reale negli anni in cui studiava all’università e ha incontrato Kate, innamorandosi di lei. La coppia si è poi sposata nel 2011.

Bellamy e Kampa si sono proposti alle audizioni inviando dei video dopo aver letto la notizia della ricerca degli attori per i ruoli sui social media.

I tre attori compieranno così il loro debutto sugl schermi televisivi e le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

A novembre debutterà invece su Netflix la stagione 5 di The Crown che avrà come star Imelda Staunton, Lesley Manville, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki e Dominic West.

Che ne pensate degli attori scelti per la parte di William e Kate nella stagione 6 della serie The Crown? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline