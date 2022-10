The Crown: la prima foto di Humayun Saeed nel ruolo del Dottor Hasnat Khan

Nella stagione 5 di The Crown si parlerà anche della relazione tra la principessa Diana e il Dottor Hasnat Khan, interpretato da Humayun Saeed che ora è ritratto nella prima foto del personaggio.

Il medico britannico-pachistano lavorava come cardiochirurgo presso il Royal Brompston Hospital di Londra quando, nel 1995, ha conosciuto Diana che ha stretto un’amicizia con lui mentre stava facendo visita a un’amica il cui marito doveva essere operato al cuore.

La principessa ha poi avuto una relazione sentimentale con Khan, durata dal 1995 al 1997, terminata quando ha incontrato Dodi Al Fayed durante una vacanza.

Saeed ha dichiarato a Variety:

L’attore ha aggiunto:

Non ho interpretato un personaggio ispirato a una persona realmente esistita sullo schermo e avere la parte del Dottor Hasnat Jhan, che tutti conoscono per la Principessa Diana, è stata una responsabilità enorme. Sono certo che gli spettatori ameranno la semplicità del loro rapporto e di come è rappresentata sullo schermo.

Ecco la prima foto diffusa da Netflix:

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere come è stata rappresentata la storia del dottor Khan nella stagione 5 di The Crown? Lasciate un commento!

Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa.

Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor.

Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla).