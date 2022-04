è senza dubbio una delle serie più acclamate di Netflix – ha vinto 21 Emmy, ha ricevuto un giudizio molto alto da parte della critica per tutte e quattro le stagioni uscite finora e ha anche mantenuto ottimi ascolti. Non stupiscono quindi le notizie diffuse dal Daily Mail e ora confermate anche da Deadline di conversazioni tra lo streamer e la casa di produzione Left Bank per pensare a una serie prequel da mettere in sviluppo mentre The Crown si avvicina alla conclusione. La quinta stagione andrà in onda alla fine di quest’anno, e sarà seguita da una sesta stagione che concluderà la serie.

Ovviamente non sappiamo quale periodo storico potrebbe seguire questa ipotetica serie prequel, ma siccome The Crown è incentrato sul lunghissimo regno della regina Elisabetta II, non è da escludere che un prequel possa essere incentrato su un altro lunghissimo regno, quello della Regina Vittoria, il più lungo prima che Elisabetta conquistasse il record qualche anno fa.

Al momento, comunque, si tratta solo di discussioni: Deadline si affretta a precisare che nulla è definitivo né in sviluppo, né ha ricevuto il via libera.

Left Bank ha lavorato a diverse serie Netflix tra cui Dietro i suoi occhi e White Lines. The Crown è però la più ambiziosa e costosa: il budget di ogni stagione da dieci episodi si aggira attorno ai 100 milioni di sterline, con un cast stellare composto da Claire Foy, Olivia Colman, Imelda Staunton, Matt Smith, Tobias Menzies, Jonathan Pryce, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter, Lesley Manville, Dominic West, John Lithgow, Matt Smith, Jared Harris, Josh O’Connor, Charles Dance, Emma Corrin, Gillian Anderson.

Trovate tutte le notizie su The Crown nella nostra scheda.