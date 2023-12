The Crown, l’acclamata serie prodotta da Netflix creata da Peter Morgan è giunta a conclusione con l’arrivo in streaming della seconda parte della sesta stagione (ECCO LA RECENSIONE).

Dato il notevole riscontro avuto da The Crown nel corso di questi anni, e considerata la vastità di spunti che la storia della monarchia inglese offre, Entertainment Tonight ha domandato a Peter Morgan se preveda di tornare sull’argomento, magari con una serie prequel. Cosa che l’autore al momento esclude, anche se, come si suol dire, mai dire mai:

Nel breve termine, non scriverò nulla ambientato in un Palazzo reale, da nessuna parte. Mi aspetto di sentirne la mancanza. Forse più avanti, in qualche momento futuro della mia vita, la sentirò abbastanza da riprendere la penna in mano. Ma davvero, al momento, non c’è alcun piano. Non si esclude mai nulla, ma nel breve termine assolutamente no.