Il creatore di The Crown, Peter Morgan, ha rivelato in un’intervista a Variety che ha un’idea per una serie prequel.

Lo sceneggiatore non ha condiviso alcun dettaglio, rilsciando delle dichiarazioni piuttosto vaghe.

Morgan ha spiegato:

Ho un’idea. Ma prima devo fare altre cose e poi una serie di circostanze dovrebbero verificarsi in contemporanea.

Peter ha però ribadito:

Se dovessi tornare nel mondo di The Crown, tornerei decisamente indietro nel tempo.

Gli episodi dovrebbero quindi raccontare quanto accaduto alla famiglia reale britannica prima dell’ascesa al trono di Elisabetta II, evento mostrato nella prima stagione della serie Netflix.

La prima parte della sesta stagione di The Crown, l’ultima uscirà il 16 novembre, mentre la seconda quasi un mese dopo, il 14 dicembre.

Nel cast dell’ultima stagione ci sono Imelda Staunton (Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo), Elizabeth Debicki (Principessa Diana), Claudia Harrison (Principessa Anna) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Bertie Carvel interpreta Tony Blair, mentre Salim Daw è Mohamed Al Fayed e Khalid Abdalla è Dodi Fayed. Luther Ford è il principe Harry, mentre Rufus Kampa e Flynn Edwards interpretano rispettivamente William e Harry nei primi episodi.

