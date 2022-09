The Crown: sembra che la Regina Elisabetta II amasse guardare la serie la domenica

Da quando The Crown ha debuttato su Netflix nel 2016, il pubblico e i giornalisti si sono spesso chiesti se la famiglia reale, e in particolare la Regina Elisabetta II stessa, l’abbia mai guardata.

Durante la trasmissione in diretta della ABC sui funerali della Regina, il royal contributor George Jobson, considerato uno dei principali commentatori reali britannici, ha osservato che la monarca aveva l’abitudine di mettersi a guardare la serie Netflix la domenica, almeno per le prime stagioni. Jobson ha poi aggiunto che Principe Filippo gli ha personalmente riferito della predilezione della moglie per lo show e che quest’ultimo aveva cercato di scoraggiarla dal guardarla perché sapeva che l’avrebbe irritata.

Vi ricordiamo la quinta stagione di The Crown farà il suo debutto su Netflix a novembre: nel cast vi saranno Imelda Staunton nei panni di Elisabetta, Jonathan Pryce nei panni di Filippo, Dominic West come Carlo ed Elizabeth Debicki come Diana. Nel frattempo, sono in corso le riprese della sesta stagione, al momento in pausa “per rispetto” nei confronti della morte della monarca su cui è basata l’intera serie, come ha riportato il creatore Peter Morgan.

FONTE: EW