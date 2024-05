Netflix ha svelato che solo Claire Foy potrà puntare a ottenere una nomination agli Emmy nella categoria Miglior Guest star grazie alla sua apparizione nel finale di The Crown.

La sua collega Olivia Colman, invece, è stata esclusa dalla corsa ai riconoscimenti a causa della durata della sua presenza sugli schermi, inferiore al 5% rispetto alla lunghezza totale dell’episodio, non rispettando quindi i parametri richiesti dalla Television Academy.

Claire e Olivia hanno interpretato la regina Elisabetta in due diverse fasi della sua vita in occasione di Sleep, Dearie Sleep, puntata scritta da Peter Morgan e diretta da Stephen Daldry. L’episodio dura ben 72 minuti e negli ultimi minuti la sovrana, ormai anziana, ripensa al passato mentre valuta la possibilità di abdicare. La versione di Claire Foy le ricorda invece il suo dovere e la promessa fatta al suo popolo.

Olivia Colman non è presente sugli schermi per 3 minuti e 35 secondi e non potrà quindi puntare agli Emmy, nonostante star come Bradley Cooper abbiano realizzato cameo molto più brevi, ma in show dalla durata inferiore.

The Crown punterà comunque a ottenere prestigiose nomination in tutte le categorie a disposizione dei produttori, tra cui quella come Miglior Serie Drammatica e quelle dedicate alle interpretazioni dei membri del cast.

Netflix ha inoltre puntato alla categoria Miglior Regista con il lavoro compiuto da Christian Schwochow in Dis-Moi Oui e Stephen Daldry.

