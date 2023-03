Hulu ha rinunciato alla distribuzione della miniserie The Devil in the White City, prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, e i produttori di ABC Signature stanno ora cercando una nuova casa per il progetto.

Hulu, Paramount Studios e ABC Signature, di proprietà della Disney, avrebbero dovuto produrre l’adattamento del romanzo e avrebbero provato a coinvolgere Jeremy Allen White e Jude Law, a cui avrebbero voluto affidare le parti dei protagonisti, e il regista Matt Ross. Le trattative sembra siano tuttora in corso, ma il destino della miniserie è attualmente incerto.

Il progetto, in fase di sviluppo da molti anni dovrebbe essere composto da otto episodi, ed è tratto dal romanzo di Erik Larson Il diavolo e la città bianca.

Gli episodi racconteranno al storia di Daniel H. Burnham, un visionario architetto che vuole lasciare il suo segno sulla storia in occasione dell’Esposizione Universale di Chicago, nel 1893, e quella del Dottor H. H. Holmes, il primo serial killer americano moderno, oltre che essere l’ideatore del “Murder Castle”.

Nel 2010 la storia sembrava essere destinata a diventare un film prodotto da Paramount con la regia di Martin Scorsese, dopo che Leonardo DiCaprio aveva ottenuto i diritti dell’opera. Nel 2019 Hulu ha invece annunciato il progetto della miniserie.

Fonte: The Hollywood Reporter