The Diplomat: Netflix annuncia la data di uscita della serie con Keri Russell

The Diplomat, la nuova serie Netflix con star Keri Russell, ha ora una data di uscita in streaming: il 20 aprile.

La prima stagione del progetto, ideata da Debora Cahn (The West Wing, Homeland), sarà composta da otto episodi della durata di un’ora.

La protagonista sarà Kate Wyler (Russell), da poco eletta ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, che avrebbe dovuto invece andare in missione in Afghanistan. La donna è brava in aree alle prese con crisi e problemi, ma non a casa propria.

Kate dovrà cercare di sventare casi internazionali, formare alleanze strategiche a Londra, e trovare il proprio posto sotto i riflettori, il tutto mentre cerca di far sopravvivere il proprio matrimonio con il diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Cahn ha dichiarato:

The Diplomat è una serie sulla trascendenza e sulla tortura dei rapporti a lungo termine. Mantenere una relazione è difficile, che si tratti di un matrimonio o di un’alleanza militare. Cambiamo, il mondo cambia, e tuttavia vogliamo che questi legami continuino per sempre. La serie mostra delle brave persone che fanno del loro meglio per mantenere i loro rapporti globali e personali intatti senza uccidersi a vicenda. Nel mondo della diplomazia si ha a che fare con molti comportamenti legati alle regole e al protocollo, ma sotto tutto questo ci sono persone che sudano, versano il caffè sui vestiti e dimenticano il nome della persona con cui stanno parlando.

Nel cast ci sono anche David Gyasi (Carnival Row), Ali Ahn (Raising Dion), Rory Kinnear (Penny Dreadful: City of Angels), e Ato Essandoh (Jason Bourne). Tra le guest star, invece, Celia Imrie (Better Things), Michael McKean (Better Call Saul), Nana Mensah (13 Reasons Why), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), e Miguel Sandoval (Station 19).

Fonte: ComicBook