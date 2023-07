Jack Gleeson, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo del malvagio re Joffrey in Game of Thrones, è ritratto in una nuova foto tratta dalla serie The Famous Five, che ne segna il ritorno sul piccolo schermo.

Nel progetto prodotto per BBC, adattamento dei romanzi di Enid Blyton, l’attore interpreta il ruolo di Wentworth, dal look molto diverso da quello del sovrano nella saga di George R.R. Martin.

Dopo il successo di Game of Thrones, Gleeson si è concesso una pausa dalla recitazione, concentrandosi sui suoi studi. Nel 2020 ha avuto una piccola parte in Out of Ther Mind, prodotto da BBC, e nel 2021 ha recitato nel film Rebecca’s Boyfriend accanto a Liam Neeson, Kerry Condon, e Ciaran Hinds. Tra i suoi recenti progetti anche il thriller In The Land of Saints and Sinners.

The Famous Five, serie prodotta da Nicolas Winding Refn, racconta le avventure di Julian, Dick, Anne, George e del loro cane Timmy, giovani esploratori audaci mentre incontrano avventure insidiose e ricche di azione, misteri straordinari, pericoli e segreti sbalorditivi in ​​un’odissea che parla d’amicizia.

I 21 libri sono alcuni dei romanzi per bambini più venduti di tutti i tempi e sono già stati adattati due volte per ITV negli ultimi quattro decenni, oltre ad essere stati trasformati in un film in lingua tedesca nel 2012.

Fonte: ComicBook