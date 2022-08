La serie antologica The First Lady è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il progetto raccontava le storie delle mogli dei presidenti degli Stati Uniti e il primo gruppo di puntate aveva al centro Michelle Obama (Viola Davis), Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson) e Betty Ford (Michelle Pfeiffer).

Nel cast c’erano anche Kiefer Sutherland nel ruolo di Franklin Delano Roosevelt, Aaron Eckhart aveva interpretato Gerald Ford e O-T Fagbenle aveva avuto la parte di Barack Obama.

Un comunicato della tv via cavo annuncia:

Showtime può confermare che la serie antologica The First Lady non proseguirà con un’altra stagione. Vorremo applaudire l’arte e l’impegno della nostra showrunner Cathy Schulman, della regista Susanne Bier, dei loro produttori esecutivi, del nostro fantastico cast guidato dalla produttrice Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson, e il nostro partner Lionsgate per il loro lavoro nel raccontare le storie uniche di tre notevoli leader.