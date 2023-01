In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Dopo la notizia che Oliver Queen sarebbe tornato nell’ultima stagione di The Flash, nella lista dei desideri dei fan della serie The CW c’è ancora un nome: quello di Cisco.

Cisco Ramon è stato visto l’ultima volta nel finale della settima stagione, dove ha officiato il rinnovo dei voti dei #WestAllen. Da allora, il personaggio vive fuori dallo schermo a Star City con la fidanzata Kamilla, dopo aver assunto l’incarico di Direttore della Tecnologia e della Scienza per l’A.R.G.U.S.

Carlos Valdes – l’attore che lo interpreta – è apparso sabato a Pasadena in occasione del press tour invernale dei Television Critics Association, per conto della prossima commedia musicale Up Here di Hulu (in cui è co-protagonista insieme a Mae Whitman). In seguito, TVLine ha incontrato Valdes che ha tal proposito ha potuto parlare proprio di un suo ipotetico ritorno nella serie.

Tenendo conto che l’episodio di The Flash in cui compaiono Stephen Amell, David Ramsey e tante altre guest star è stato completato nei giorni scorsi, restano solo quattro episodi da girare. Valdes potrebbe entrare in uno di essi?

“Non lo so“, ha detto l’attore. The CW non ha commentato l’eventuale ritorno di Cisco durante la stagione d’addio composta da 13 episodi, che prenderà il via negli Stati Uniti mercoledì 8 febbraio. Ma Valdes ha dichiarato a TVLine: “Non riesco a immaginare uno scenario” in cui Cisco non compaia in qualche modo nel finale della serie dell’Arrowverse.

Leggi anche: Mae Whitman sarà la star della comedy musicale Up Here

Che cosa ne pensate? E voi vorreste un’ultima apparizione di Ciscon in The Flash? Ditecelo nei commenti.