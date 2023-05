Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie The Flash si è conclusa con l’episodio finale A New World, Part Four, andato in onda sugli schermi americani di The CW.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sugli eventi mostrati nella puntata.

L’episodio si apre nel 2023, con Cecile che spiega che Eddie Thawne è l’avatar della Negative Speed Force e sta per avvenire lo scontro finale. Barry è tornato nel presente e sta andando in ospedale, annunciando ai membri del suo team che la battaglia è già iniziata e l’esistenza stessa è in pericolo.

Zoom e Godspeed vengono poi riportati nella dimensione dei protagonisti e non hanno idea del motivo. Reverse-Fash, ovvero Eobard Thawne con il volto di Harrison Wells, è presente e spiega che sono nella Negative Speed Force dove appaiono poi Savitar ed Eddie. Tutti loro sono morti nel tentativo di uccidere The Flash e nessuno era stato abbastanza potente da riuscirci, ma insieme potrebbero avere una chance. Eddie accetta poi il cristallo blu e viene trasformato in Cobalt Blue, offrendo agli altri abbastanza velocità per uccidere The Flash.

Iris, che non ha ancora partorito, riabbraccia Barry, ma entra in scena Eddie che si presenta come Cobalt Blue e dice che vuole uccidere The Flash per avere una linea temporale in cui essere l’eroe e avere la vita che pensa gli sia stata tolta. Barry e Iris sanno però che sta venendo usato. Tra Barry ed Eddie inizia uno scontro, ma Nora e il resto del Team Flash entrano in azione. Eddie chiama però in suo aiuto la sua Legione composta da Godspeed, Savitar, Zoom e Reverse-Flash.

I due schieramenti si affrontano uno contro l’altro. Savitar cattura e pugnala Nora e lei prende l’arma e ferisce sua volta l’avversario. Virtue si scontra con Godspeed, sconfiggendolo. Reverse-Flash affronta Chester presso gli STAR Labs e sembra riuscire a ucciderlo. Allegra va contro Thawne e, per fortuna, Chester si sveglia.

Zoom si ritrova ad affrontare Khione e Chillblaine. Khione assorbe il fulmine di Zoom e lo rilancia contro di lui.

Da Jitters, Eddie prende degli ostaggi, ma in aiuto di Barry appare Jay Garrick che ruba la velocità di Eddie, trucco che ha imparato dal suo doppelganger di Terra-90. Eddie chiama a sé i poteri degli altri velocisti e poi scompare. Secondo Jay, Eddie finirà per usare troppo i suoi poteri e per uccidersi, come accaduto a Thawne.

Barry vuole evitare che tutto inizi con un altro avatar e vuole salvare Eddie, anche se sembra impossibile. Khione dice che può portare Barry nella Negative Speed Force, ma che deve cambiare la prospettiva di Eddie. Il protagonista sostiene che non sa come realizzare un mondo migliore, ma Khione spiega che la natura riguarda la co-esistenza e che deve credere nell’impossibile.

Brry riesce a raggiungere Eddie che prova a lottare contro Barry che, invece, non reagisce. Eddie inizia a diventare Reverse-Flash a causa dell’odio e dell’influenza della Negative Speed Force e Barry gli spiega che deve rimanere l’avatar e lottare contro l’odio, collaborando con lui per creare un mondo migliore. In qualche modo il potere dell’amicizia e la promessa del bene vincono, Eddie toglie il cristallo dal suo petto e lo distrugge.

Barry ritorna in ospedale in tempo per assistere al parto di Iris.

Il Team Flash sostiene che le linee temporali siano tornate normali e Mark crede che Chester sia sopravvissuto perché nelle sue cellule ha delle radiazioni Hawking e ha dei poteri del buco nero, essendo quindi il CHUNK.

Tutti vanno in ospedale. Khione parla con il vero Harrison Wells che le dice di ascendere e diventare la protettrice di tutte le cose, spiegandole che porterà sempre con sé il ricordo della propria famiglia e delle persone amate.

Dopo la nascita della piccola Nora Joe ha un momento con Iris e la bambina.

Khione dice addio e fa a pezzi il suo corpo mortale, lasciando al suo posto Caitlin, ritornata in vita.

Una settimana dopo c’è una festa per la piccola Nora a casa di Barry e Iris, a cui partecipa Nora da adulta e dove ci sono anche Caitlin, che ha capito come quello che stava cercando di fare fosse sbagliato e innaturale, e Timeless Wells. Joe chiede a Cecile di sposarlo e lei accetta.

Più tardi Barry parla alla piccola Nora, dicendole di credere nell’impossibile (le stesse parole usate per la voce narrante all’inizio della puntata) e poi inizia a raccontarle la storia della sua famiglia. Barry lancia poi un fulmine e questo sceglie Avery Ho, Max Mercury e Jess Chambers. Barry dice a Nora che, condividendo un pezzo di se stessi, forse possono creare un mondo migliore in cui tutti co-esistono e niente è impossibile.

Che ne pensate del finale di The Flash?

Potete trovare tutte le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook