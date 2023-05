Lo showrunner di The Flash ha svelato che il finale della serie non concluderà l’Arrowverse.

Eric Wallace, intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato:

Spero ancora che l’Arrowverse non si sia concluso. Mi ci sono avvicinato come se The Flash sia finito e volendo realizzare il miglior possibile finale per la serie. D’altra parte, ovviamente, non c’è Batwoman. Non c’è Legends of Tomorrow. Non c’è Black Lightning. Non ci sono Arrow o Supergirl. Ed è tutto davvero strano. Tutti gli show che erano ambientati su Terra-Prime, sono tutti usciti di scena. Quindi cosa vuol dire? Non lo so.