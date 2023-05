In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Nell’ultima stagione della serie The Flash ritornerà in scena anche Rick Cosnett, interprete di Eddie Thawne.

Grant Gustin, intervistato da TVLine, ha ora dichiarato:

Rick è un altro che mi ha sorpreso in modo travolgente. Abbiamo avuto delle scene davvero fantastiche negli ultimi episodi.

L’interprete di Barry Allen ha aggiunto:

Ha dovuto interpretare delle cose realmente interessanti. C’erano cose davvero divertenti per lui. Non ha paragoni con quello che ha fatto in precedenza per il nostro show e penso, basandomi su conversazioni che ho avuto con lui, che non abbia mai fatto niente di questo tipo nella sua carriera. Negli ultimi episodi ha fatto delle cose che mi hanno realmente colpito.

Per ora non sono ancora stati svelati i dettagli delle scene interpretate da Cosnett e alcuni fan hanno ipotizzato che venga rivelato nello show che Eddie Thawne sia in realtà Cobalt Blue/Malcolm Thawne che, tra le pagine dei fumetti, è il fratello gemello segreto che era stato rapito dagli alieni nel momento della nascita ed era stato poi affidato ai Thawne. A sostenere questa ipotesi c’è una battuta tratta dai video di anteprima delle puntate in cui si sente Eddie dichiarare:

Avrei potuto avere una vita totalmente diversa. Ora ho la possibilità di cambiare la situazione.

