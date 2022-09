In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Grant Gustin ha iniziato gli allenamenti per la stagione 9 di The Flash, in arrivo prossimamente su The CW.

Il personal trainer dell’attore ha pubblicato un video dell’allenamento, potete vederlo nel post qui sotto:

View this post on Instagram A post shared by Ben Bruno (@benbrunotraining) Grant gustin si sta allenando duramente per la prossima stagione di The Flash. Un lavoro impressionante! Andiamo!

La foto successiva è invece proprio di Gustin, che si prepara a riprendere il look di Barry Allen:

View this post on Instagram A post shared by Grant Gustin (@grantgust) Ritratto di un uomo triste perché si dovrà radere e tagliare i capelli tra un paio di giorni

Le riprese degli ultimi tredici episodi inizieranno nel mese di settembre.

A seguito della cancellazione, e della conferma che la stagione 9 sarebbe stata l’ultima, il produttore esecutivo Eric Wallace dichiarò quanto segue:

Nove stagioni! Nove anni nel salvare Central City mentre si accompagnavano gli spettatori in un viaggio emotivo pieno di cuore, umorismo e spettacolo. E ora Barry Allen ha raggiunto i blocchi di partenza per la sua ultima corsa. Così tante persone fantastiche hanno messo a disposizione i loro talenti, tempo e amore per portare in vita questo meraviglioso show ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l’incredibile eredità dello show con il nostro eccitante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno aiutato a rendere The Flash un’esperienza così indimenticabile per gli spettatori di tutto il mondo.

