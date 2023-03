Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 9 di The Flash ha portato in scena Red Death, interpretata da Javicia Leslie, e l’episodio andato in onda su The CW ha regalato nuovi dettagli riguardanti la sua storia e sul piano del personaggio.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler.

Nella puntata intitolata The Mask of the Red Death, Part 1, Ryan Wilder si presenta misteriosamente a casa di Iris (Candice Patton), dopo che Central City è stata fatta scivolare nell’oscurità da degli impulsi elettromagnetici. Iris si rende però conto che c’è qualcosa di strano e scopre che Ryan Wilder non è la versione che il Team Flash conosce, ma proviene da un’altra linea temporale in cui non esiste Batman e la giovane è stata invece adottata dai Wayne quando era bambina. I suoi genitori adottivi sono stati però uccisi e lei è diventata la protettrice di Gotham, studiando la tecnologia dei nemici per appropriarsene e facendo lo stesso con quella degli alleati. La ragazza sostiene di aver raggiunto un punto in cui può eliminare i crimini prima che accadano, ma The Flash è diventato geloso e ha fatto evadere i criminali per andare contro di lei. Ryan dichiara di aver provato a nascondersi nella Speed Force, ma avendo una velocità “artificiale” è stata respinta e si è trovata nell’attuale linea temporale, dovendo trovare un modo per tornare a casa e chiedendo l’aiuto di Iris per fermare un conflitto.

Iris non le crede ed emerge così la realtà: Ryan si è spinta troppo oltre, The Flash ha provato a fermarla e lei ora vuole ucciderlo. La giovane, inoltre, ha ucciso la versione di Iris della sua realtà e vuole portare la sua attuale interlocutrice con sé per attirare Flash e ucciderlo. Il personaggio interpretato da Javicia Leslie vuole inoltre sfruttare Barry Allen facendolo correre fino alla morte, pur di ottenere il potere necessario a farla tornare nella propria dimensione.

Mark/Chillblaine (Jon Cor) distrugge però il macchinario, permettendo così a Iris e a Barry di fuggire. Red Death è così intrappolata in questa linea temporale e decide quindi di iniziare uno scontro per poter conquistare il potere.

Che ne pensate del piano di Red Death nella stagione 9 di The Flash?

