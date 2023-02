The Flash dirà addio ai suoi fan con la stagione 9 e The CW ha rivelato che Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy torneranno sul set.

Cosnett avrà il ruolo del detective Eddie Thawne e in un comunicato si dichiara:

Il produttore Eric Wallace ha poi aggiunto:

Non potevamo reistere a far tornare per l’ultima stagione Matt Letscher. Quindi abbiamo creato una storia davvero speciale per lui, una che eravamo eccitati nel raccontare da un po’ di tempo, ma non potevamo farlo fino a ora. Il risultato è un episodio folle e agrodolce che speriamo i fan – vecchi e nuovi – ameranno.