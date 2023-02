In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

The Flash si concluderà con la stagione 9 e, nelle ultime ore, sono emerse nuove indiscrezioni sul ritorno di Stephen Amell, interprete di Oliver Queen.

Il sito TVLine ha infatti rivelato come è stato convinto l’interprete di Oliver Queen a tornare nell’Arrowverse in occasione del nono episodio dell’ultima stagione, in cui appariranno anche David Ramsay (John Diggle/Spartan), Keiyan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy (Ramsey Rosso/Bloodwork).

Lo showrunner Eric Wallace ha rivelato:

Ho chiamato Greg Berlanti e ho detto: ‘Ho un’idea folle. Cosa accadrebbe se Oliver Queen tornasse…’. E gli ho proposto la storia. Ha risposto: ‘L’adoro, fammi chiamare Stephen’. Quindi gli ha telefonato, e poi mi ha richiamato: ‘Stephen ama l’idea! Parlagli, proponigliela!’. Quindi ho contattato al telefono Stephen, e tutto questo è accaduto nel giro di 18 ore, spiegandogli tutto. Ha detto: ‘Mi piace, ma possiamo aggiungere questa cosa extra…?’.

La star di Arrow ha proposto qualcosa in più da aggiungere e Wallace ha reagito dicendo:

‘Facciamola, è semplicemente fantastica!’. E la telefonata è finita con Amell che ha dichiarato: ‘Ci sono. Facciamola accadere’. Ed è tutto successo così velocemente.

Lo showrunner di The Flash ha assicurato che quanto accaduto nelle otto stagioni di Arrow verrà rispettato e onorato. Wallace ha inoltre anticipato:

Alla fine di quell’episodio non ci sarà nessuno con gli occhi asciutti: è estremamente commovente.

