The CW ha pubblicato la sinossi della premiere della stagione 9 di The Flash, che vi ricordiamo sarà anche l’ultima.

L’episodio andrà in onda l’8 febbraio negli Stati Uniti, di seguito la sinossi ufficiale:

Barry (Grant Gustin) crea una mappa per guidare lui e Iris (Candice Patton) nel loro futuro al fine di tenerla al sicuro, ma i risultati non sono quelli che si aspettava, e rivivono lo stesso giorno in continuazione. Joe (Jesse L. Martin) apre il proprio cuore a Cecile (Danielle Nicolet). Un nuovo grande cattivo si presenta al Team Flash e amici e nemici, vecchi e nuovi, iniziano ad arrivare a Central City.