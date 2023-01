Stephen Amell riprenderà il ruolo di Oliver Queen nella stagione 9 di The Flash e online ha condiviso una foto e un video dal set.

L’attore ha infatti condiviso uno scatto che mostra la sua sedia e scrivendo che è un onore essere ritornato.

Nel video Stephen ringrazia tutte le persone coinvolte nello show con star Grant Gustin e dichiara:

Sì, tornerò per l’ultima stagione di The Flash. Perché? Non importa. Come? Non importa. Greg Berlanti mi ha chiamato e ha detto: ‘The Flash si concluderà, ti piacerebbe…’. E ho detto ‘Sì’. Non ha nemmeno dovuto finire la frase.