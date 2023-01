Dopo molta attesa è arrivata la conferma che Stephen Amell farà parte del cast della stagione 9 di The Flash, l’ultima della serie con Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen.

L’interprete di Oliver Queen sarà una guest star del nono episodio in cui appariranno anche David Ramsey, Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy, rispettivamente con il ruolo di John Diggle/Spartan, Wally West/Kid Flash, e Ramsey Rosso/Bloodwork.

Lo showrunner Eric Wallace ha spiegato:

Non appena è stata annunciata la nostra ultima stagione, sapevamo che volevamo riavere Stephen nell’iconico ruolo di Oliver Queen. Dopo tutto è stato Oliver che, in origine, ha lanciato Barry Allen nel suo percorso eroico. Quello è il motivo per cui tutte le persone del Team Flash sentivano così fortemente che era importante creare un momento che chiudesse il cerchio, con il ritorno di Oliver nella stagione finale di The Flash. Il risultato è un episodio epico, ma al tempo stesso emozionante, che speriamo i fan dell’Arrowverse apprezzino. Si tratta di dire ‘grazie’ a tutte le persone per aver guardato e sostenuto il nostro show nel corso di nove meravigliosi anni. Non vediamo assolutamente l’ora che tutti possano vedere Grant e Stephen mentre salvano di nuovo il mondo insieme. E sì, ci saranno brividi, adrenalina e lacrime.