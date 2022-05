In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo aver diretto alcuni episodi diha diretto l’ultimo episodio andato in onda di. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio la notizia potrebbe contenere degli spoiler.

Nell’episodio, che si intitola The Curious Case of Bartholomew Allen, c’è un momento in cui i protagonisti giocano a Dungeons & Dragons.

In una recente intervista con ComicBook.com, Lotz ha svelato che in realtà non gioca a Dungeons & Dragons, e quindi per l’episodio ha dovuto fare delle ricerche:

No, non ci ho mai giocato. Quindi, ho dovuto fare delle ricerche su D&D perché era decisamente una cosa nuova per me, ma la DP di The Flash Mikah Sharkey, ci gioca. Quindi, le ho fatto delle domande. Ci sono molti nerd con cui potevo parlare. È stato piuttosto divertente. E poi Joe continuava a chiederci di cosa diavolo stessimo parlando.

Parlando della sua esperienza in generale invece, Lotz ha ammesso che voleva mettersi alla prova:

Volevo uscire dalla mia zona di comfort. È come con Legends, conosco tutti, tutti mi conoscono e volevo vedere com’era andare in un posto dove non tutti dovevano essere gentili con me. Ma ovviamente lo sono stati tutti. Era un gioia. Ma soprattutto è diverso, farlo nella tua serie piuttosto che da qualche altra parte. E anche il loro show è diverso dal nostro. Lo stile è diverso e anche il modo in cui operano. Ed è una bella sfida. In realtà l’ho trovata una sfida, dopo aver fatto il centesimo episodio di Legends, questo è stato così adorabile e gestibile.

